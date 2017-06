Premier League, diciottesima giornata: il Chelsea non smette di vincere

Anche il Boxing Day - valido per la diciottesima giornata di Premier League - sorride al Chelsea di Antonio Conte, capolista in Inghilterra. A Stamford Bridge i Blues ottengono la dodicesima vittoria di fila, 3-0 al Bournemouth con doppietta di Pedro e rigore di Hazard: è record nella storia del Chelsea, a due vittorie dal record assoluto per il campionato inglese. Al secondo posto il City di Guardiola, che fatica nel primo tempo ma poi dilaga nella rirpesa sul campo dell'Hull City e passa 3-0. Due punti dietro i citizens ci sono Arsenal, che risolve solo nel finale grazie a Giroud la sfida col West Bromwich (1-0) e Liverpool, che gioca nel posticipo con lo Stoke. Prosegue la ministriscia positiva di Mourinho: il Manchester United batte 3-1 il Sunderland, in rete Ibrahimovic e Borini.



Il West Ham rifila un netto 4-1 allo Swansea in trasferta ottenendo il terzo successo nelle ultime quattro gare. Al Burnley, invece, basta l'1-0 per sbarazzarsi del Middlesbrough. Solo 1-1 per il Watford di Mazzarri a Vicarage Road contro il Crystal Palace. Infine il Leicester: sugli spalti la protesta delle 30.000 maschere per Vardy squalificato, in campo una nuova sconfitta, 0-2 con l'Everton e zona retrocessione sempre più vicina. Ranieri è quintultimo a 17 punti.