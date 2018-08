Premier League, Crystal Palace-Liverpool 0-2

"The best diver ever". Qualcuno, sui social, l'ha definito così, forse ingenerosamente. Il miglior tuffatore di sempre sarebbe Mohamed Salah e l'accusa deriva dalla caduta più goffa che plateale che, dopo il contatto con Sakho, ha portato al rigore dell'1-0 che ha consentito al Liverpool di sbloccare il risultato nella difficile partita col Crystal Palace. Finisce 2-0 a Londra, il sigillo finale è di Mané, che in contropiede, servito ancora da Salah, chiude i conti in pieno recupero.



Non è stato un Liverpool scintillante, ma poco importa a Klopp: contava vincere per restare al passo con le altre grandi della Premier League, come Chelsea, Manchester City e Tottenham, tutte a punteggio pieno dopo due giornate. L'unica big rimasta indietro, dunque, è il Manchester United. Lo spettacolo arriverà: col Crystal Palace stava per bastare un rigore generoso trasformato da Milner, poi è arrivato il bis di Mané a completare la festa.