Premier League, Crystal Palace-City 0-0: Ederson para un rigore al 92'

Si ferma a 18 la striscia di gare consecutive vinte dal Manchester City in Premier League. Nella 21.a giornata la capolista pareggia 0-0 sul campo del Crystal Palace di Hodgson (quart'ultima) e rischia anche di soccombere: al 92' le Aquile sbagliano un rigore con Milivojevic. Guardiola non riesce così a eguagliare il record di 19 vittorie di fila ottenuto quando allenava il Bayern Monaco.



I Citizens, scossi dall'infortunio di Gabriel Jesus, vanno a più riprese vicino al vantaggio (in particolare con Gundogan, Sané e Aguero) ma non riesconoa sbloccare il match e per l'imprecisione e la 'sfortuna' sotto porta e per le grandi parate di Hennessey. Nel finale i padroni di casa si rendono invece pericolosi con Townsend prima del penalty fallito in pieno recupero.



Al di là del mezzo passo falso odierno il vantaggio del City sulle inseguitrici resta comunque oltremodo rassicurante: sono infatti 14 i punti in più del Chelsea e 15 quelli in più dello United.