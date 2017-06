Premier League, Conte: "Sarebbe il mio più grande trionfo"

"Sì, certo". Basta una risposta breve a far notizia. Ovviamente tutto dipende dalla domanda e da chi parla. Antonio Conte è tornato a sorridere qualificandosi alla finale di FA Cup, ma il suo vero grande obiettivo stagionale è la conquista della Premier League anche perché, dopo essere arrivato a +10 sul Tottenham, il traguardo sembrava a un passo. Adesso, invece, il vantaggio si è assottigliato a 4 punti. Ecco perché, quando gli hanno chiesto se vincere la Premier sarebbe il più grande trionfo della sua carriera, lui non ha avuto dubbi. "Yes, for sure (sì, certo, n.d.r.)". E ha aggiunto: "Lo sarebbe per me, per il club e per i giocatori. Vincere il titolo in Inghilterra è un grande risultato: vincere in Inghilterra in questi giorni non è facile".



L'eventuale trionfo in Premier, dunque, "scalzerebbe" gli scudetti conquistati con la Juve, tre consecutivi: eppure soprattutto il primo tricolore (quello del 2012) fu una vera e propria impresa. I bianconeri, reduci da due settimi posti di fila, chiusero il campionato senza mai perdere neppure una partita e finirono davanti al Milan di Ibrahimovic, Nesta e Thiago Silva seppur con una rosa all'epoca probabilmente inferiore sulla carta, con il valore aggiunto di Pirlo, ma con un attacco senza bomber con i vari Vucinic, Matri, Quagliarella e Giovinco. Ma questa Premier, con tanti club ricchi e un Chelsea reduce dal clamoroso flop della scorsa stagione, evidentemente per Conte era più complicata...