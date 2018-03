Premier League, Conte nei guai, Wenger di più

Le parole "Game over" sulla Premier League sono state scritte tempo fa: l'1-0 del Manchester City sul Chelsea non fa altro che ribadire la netta superiorità della capolista e suona come un passaggio di consegne, visto che a +18 sulla seconda (ora il Liverpool) e a +19 sullo United (che però ha una partita in meno), sembra scontato che il titolo passi dalle mani di Conte a quelle di Pep Guardiola.



A decidere la sfida dell'Etihad è Bernardo Silva, in gol anche tre giorni fa nel recupero contro l'Arsenal: nell'episodio specifico, sono stati determinanti anche lo sbilenco rinvio di Christensen e la diagonale sbagliata da Marcos Alonso, dettagli che avranno fatto infuriare Conte. Il risultato, del resto, pesa soprattutto sulla classifica del Chelsea che sprofonda a -5 dal Tottenham e dal quarto posto. La Champions si allontana.



Certo, sta messo peggio l'Arsenal che attraversa una crisi senza fine. Dopo essere stata battuta due volte dal Manchester City per 3-0 in finale di Coppa di Lega e in Premier, la squadra di Wenger cade 2-1 anche sul campo del Brighton (terzo ko consecutivo in campionato) e vede allontanarsi quasi irrimediabilmente la zona Champions League, ora distante ben 13 lunghezze. I londinesi si presentano dunque a pezzi all'appuntamento con il Milan a San Siro il prossimo giovedì per l'andata degli ottavi di Europa League. Al 7' i Gunners sono già sotto: su calcio d'angolo sponda aerea di Duffy e destro vincente di Dunk da pochi passi. I padroni di casa raddoppiano al 26' grazie allo stacco di testa di Murray (cross di Gross). Aubameyang accorcia le distanze al 43' sfruttando l'assist di Xhaka ma non basta: il risultato nella ripresa non cambia più.