Premier League, Conte allenatore del mese per la terza volta di fila: è record

Congratulations to Antonio Conte who has been named Barclays Premier League Manager of the Month for a record third time in a row! pic.twitter.com/gAasJqOHoA — Chelsea FC (@ChelseaFC) 13 gennaio 2017

Come lui nessuno mai. Antonio Conte è stato nominato per la terza volta consecutiva allenatore del mese della Premier League: è un record assoluto, come sottolineano con orgoglio sul sito del Chelsea. "The first man", il primo uomo a riuscirci. Il numero uno a ottobre, il numero uno a novembre, il numero uno a dicembre: sono i mesi, del resto, che hanno visto la splendida cavalcata dei Blues in testa alla classifica con 13 vittorie consecutive, poi spezzata dal Tottenham il 4 gennaio.



A dicembre Conte vinse tutte le 6 gare di campionato in programma cominciando col meraviglioso 3-1 al Manchester City e la lezione a Pep Guardiola: in tutto 13 gol segnati e 3 subiti. "Sono molto orgoglioso - ha detto il tecnico italiano al sito del Chelsea - Per me è un grande onore, ma voglio ringraziare il mio staff, i miei giocatori e i club perché questo premio l'abbiamo vinto insieme. Ora è importante continuare il nostro lavoro. Il mio primo Natale qui è stato fantastico: quest'atmosfera c'è solo in Inghilterra. Se devo scegliere una delle 6 gare, prendo quella col West Bromwich, perché abbiamo segnato negli ultimi 15 minuti e i miei giocatori hanno dimostrato di avere grande carattere e voglia di vincere fino alla fine ed è quello che a me piace vedere sempre".