Premier League, City travolgente con il West Ham. United bloccato in casa

Manchester City travolgente nella 23.ma giornata di Premier League. La formazione di Guardiola vince 4-0 sul campo del West Ham grazie ai gol di de Bruyne (17'), David Silva (21'), Gabriel Jesus (39') e Yaya Toure su rigore all'89'. Con questo successo i Citizens agganciano il Liverpool allungano sullo United di Mourinho, ora distante 4 punti dal quarto posto.



I Red Devils non vanno oltre lo 0-0 all'Old Trafford contro l'Hull City. Nelle fila delle Tigri esordio per Andrea Ranocchia: il difensore in prestito dall'Inter ha fatto il suo ingresso in campo al 66'. Termina in pareggio (1-1) anche il match tra Stoke City ed Everton.