Premier League, City esagerato: 6-0 al Watford. Il Liverpool non decolla

Il Manchester City è una macchina da gol. Dopo il 5-0 rifilato al Liverpool una settimana fa e il 4-0 al Feyenoord in Champions, i Citizens nella 5.a giornata di Premier League segnano 6 reti sul campo del Watford e tentano la fuga in vetta alla graduatoria in attesa di United-Everton e Chelsea-Arsenal. L'undici di Guardiola si sbarazza degli Hornets, che alla vigilia erano distanziati di sole due lunghezze, grazie a uno scatenato Aguero (tripletta), Gabriel Jesus, Otamendi e Sterling su rigore. Il messaggio alle rivali è chiaro: questo City vuole riscattare le delusioni dello scorso anno e vincere il campionato.



Non riesce a decollare il Liverpool, reduce dal 2-2 casalingo di Champions contro il Siviglia. Ad Anfield i Reds impattano 1-1 contro il Burnley: Arfield illude gli ospiti raggiunti poi da Salah. L'undici di Klopp si allontana dalla testa e scivolano a -5. L'ex tecnico del Borussia Dortmund si vede scavalcare dal Newcastle (2-1 allo Stoke City). Stop anche per il Tottenham, solo 0-0 in casa con lo Swansea.



Terminano in parità Hudderfield-Leicester (1-1), West Bromwich-West Ham (0-0) e Tottenham-Swansea (0-0) mentre il Southampton si impone 1-0 sul Crystal Palace.



