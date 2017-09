Premier League, Chelsea ok, il Liverpool umilia l'Arsenal

Antonio Conte risponde sul campo. Dopo le indiscrezioni circolate in settimana su un possibile esonero dell'ex c.t. e l'arrivo a Londra di Tuchel, il Chelsea nella terza giornata di Premier League batte 2-0 in casa l'Everton di Rooney, che lo scorso lunedì aveva fermato il Manchester City di Guardiola. I londinesi salgono in classifica a quota 6, a -3 dallo United capolista, centrando la seconda vittoria consecutiva. La mini crisi, ko nella finale di Supercoppa e nella prima contro il Burnley, sembra alle spalle.



I Blues passano in vantaggio al 27': traingolazione tra Fabregas e Morata con l'ex centrocampista del Manchester United che batte di destro Pickford. Il centravanti è ancora protagonista al 40' quando sfrutta un cross dalla destra di Azpilicueta e sigla il raddoppio di testa. Gli ospiti tentano inutilmente di riaprire il match nella ripresa: Rooney spreca una buona occasione mentre Calvert-Lewin non è fortunato (conclusione alta di poco). Alla fine Stamford Bridge può esultare.



Fanno festa anche ad Anfield Road: il Liverpool umilia l'Arsenal con un 4-0 che già manda all'inferno Arsene Wenger, alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro lo Stoke City e bersagliato dalla critica non solo per la prestazione pessima della propria squadra, ma anche per la decisione di mandare in panchina Lacazette. Welbeck, il suo sostituto, ha fallito una facile occasione nel primo tempo, quello che non hanno fatto Firmino e il solito imprendibile Mané. Nella ripresa, negli spazi aperti, si è esaltato Salah: gol dopo una volata di 70 metri, assist a Sturridge. Periodo stregato per il Tottenham che, dopo la sconfitta col Chelsea, viene raggiunto sull'1-1 dal Burnley al 92': Wood replica al gol di Alli. Nell'altra sfida andata in scena alle 14:30 West Bromwich Albion e Stoke City pareggiano 1-1: i padroni di casa vanno avanti al 61' con Jay Rodriguez prima della risposta degli ospiti al 77' con Crouch.