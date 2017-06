Premier League, Chelsea ko a Manchester: Tottenham a -4

La Premier League è ufficialmente riaperta: il Chelsea perde 2-0 a Manchester, contro lo United, e non riesce a distanziare il Tottenham che rimane a soli quattro punti di distanza. José Mourinho, che a fine match indica lo stemma dei Red Devils davanti ai suoi ex tifosi, si prende quindi la vendetta su Antonio Conte che all'andata gliene aveva dati quattro. Al settimo minuto United già avanti con il diagonale di Rashford su assist di Herrera, è proprio lo spagnolo nella ripresa a segnare il bis con un tiro dal limite dell'area che beffa Begovic complici le due deviazioni di Zouma e Kanté. Il Chelsea rimane quindi a 75 punti, +4 sul Tottenham (che ha gli scontri diretti a favore) a sei giornate dalla fine.



Il Liverpool invece conferma di essere in un periodo più che positivo, passa 1-0 sul campo del Wba e ottiene così il settimo risultato utile consecutivo salendo al terzo posto in classifica con 66 punti, 2 in più della squadra di Guardiola, che però ha una gara in meno. Per espugnare il The Hawthorns nel primo posticipo domenicale della 33esima giornata di Premier League, alla squadra di Klopp basta un gol in chiusura di primo tempo del brasiliano Firmino, che infila in rete di testa la sfera messa al centro da Milner e spizzata da Lucas Leiva. Nella ripresa i Reds si vedono annullare un gol di Origi per fuorigioco su assist dell'ispiratissimo Firmino, poi a dieci dal termine Mignolet salva i suoi con un vero e proprio miracolo di piede sul sinistro a botta sicura di Phillips.