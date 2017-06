Premier League: Chelsea implacabile, tonfo Leicester

Lite, esclusione, voci di cessione. Poi Diego Costa ritorna in squadra ed è subito decisivo nella sfida contro l'Hull City. L'attaccante apre le marcature (di Cahill il definitivo 2-0) nella diciottesima vittoria stagionale del Chelsea in Premier League, che lancia i Blues di Conte a 55 punti con sette lunghezze di vantaggio sull'Arsenal. Proprio i Gunners passano dalla depressione alla gioia nei cinque minuti finali di partita contro il Burnley. Arsenal avanti con Mustafi al 59' ma ripresi dal rigore di Gray al 93'. Quando le speranze sembrano finite, un altro penalty - al 98' - di Sanchez porta Wenger secondo, superate Tottenham e Liverpool.



Seconda sconfitta (e secondo 0-3) di fila per il Leicester che dopo il ko casalingo contro il Chelsea, perde anche in trasferta a Southampton (che non vinceva da quattro match). La squadra di Ranieri va sotto di due gol dopo un tempo grazie alle reti di Ward Prowse al 26' e di Rodriguez al 39'. In apertura di ripresa annullato un autogol a Morgan ma arriva comunque il tris con Tadic nel finale, su rigore. A fine partita il tecnico italiano ha ammesso i suoi errori ma ora deve raddrizzare velocemente la rotta perché la zona retrocessione dista solo cinque punti, e nella stagione seguente un pur miracolo scudetto, nessuno si sarebbe mai aspettato di tornare a lottare per non cadere in Premiership.