Premier League, Chelsea fermato dal Burnley. Leicester ko e nel baratro

Nella 25.ma giornata di Premier League il Chelsea non va oltre l'1-1 sul campo del Burnley. i blues, in vantaggio con Pedro al 7', subiscono la rete di Brady al 24'. Il pari permette alla squadra di Antonio Conte di andare a +10 sulle seconde, ovvero Arsenal e Tottenham. Reds e Spurs potrebbero però essere sorpassate dal Manchester City, al momento distante una lunghezza ma con una partita ancora da disputare. La Premier, nonostante il mezzo passo falso, sembra comunque saldamente nelle mani del Chelsea.



Pesante ko del Leicester. La squadra di Ranieri perde 2-0 con lo Swansea: la zona retocessione adesso è lontana, si fa per dire, solo un punto. Le reti di Mawson al 37' e Olsson al 45' mandano le Foxes, che non segnano in campionato e non vincono dallo scorso 31 dicembre, a un passo dall'inferno.