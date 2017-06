Premier League, Chelsea da record: tredicesima vittoria consecutiva per Conte

Nella 19.ma giornata di Premier League il Chelsea di Antonio Conte batte 4-2 lo Stoke City ottenendo la 13.ma vittoria consecutiva ed eguagliando così il record dell'Arsenal 2001/2002. I Blues sbloccano il match al 34' con Cahill (colpo di testa da posizione ravvicinata) e vengono raggiunti in avvio di ripresa da Martins Indi, bravo a battere Courtois con un tiro di sinistro. Willian riporta avanti i londinesi al 58' sfruttando grazie a una conclusione mancina l'invito di Hazard. Ma la formazione di Mark non molla e Crouch sigla il 2-2 anticipando tutti al 64' e approfittando anche di un liscio di Kantè. Trascorre un minuto e il risultato cambia ancora: Willian, imbeccato da Fabregas (assist numero 100 in Premier), batte Grant. Diego Costa chiude i conti a 5' dalla fine (14esimo gol stagionale).



Grazie a questo successo i Blues si portano a quota 49 e tengono a sei punti di distanza il Liverpool che vince il big match contro il Manchester City di Guardiola. Ad Anfield Road finisce 1-0 grazie al gran gol di testa di Wijnaldum in apertura, poi poche occasioni da entrambe le parti: Klopp è il più serio candidato come antagonista di Conte.



Vittoria al cardiopalma per il Manchester United. Il Middlesbrough gela l'Old Traffor al 67' con Leadbitter. Tra l'85' e l'87' Martial e Pogba ribaltano il punteggio e regalano i tre punti a Mourinho. Sorride il Leicester: l'undici di Ranieri supera 1-0 il West Ham grazie al gol di Slimani al 22'. Vittorie esterne per il Bornemouth (3-0 sullo Swansea) e il West Bromwich Albion (2-1 a Southampton). Infine laraga vittoria per 4-1 del Burnley sul Sunderland.