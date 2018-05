Premier League: Chelsea, Champions lontana e Tottenham qualificato

Il Chelsea solo tre giorni fa si era fatto il regalo di riaprire i giochi per la qualificazione in Champions League ma ha rovinato (quasi) tutto nel turno infrasettimanale di recupero della Premier League: l'Huddersfield va in vantaggio a Stamford Bridge, Marcos Alonso ritrova la parità ma i Blues non riescono a trovare i tre punti.



Con la contemporanea vittoria del Tottenham (1-0 al Newcastle firmato Kane), il terzo posto degli Spurs diventa irraggiungibile e ora rimane solo il quarto del Liverpool, lontano due punti, a tenere aperta una porticina per la grande Europa: si deciderà tutto nell'ultimo turno.



Nelle altre due partite, 3-1 dei campioni del Manchester City al Brighton con Guardiola che si tiene aperta la possibilità di arrivare a quota 100 punti mentre il Leicester si toglie lo sfizio di battere l'Arsenal - ormai sesto - con lo stesso risultato.