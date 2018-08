Premier League: Chelsea-Arsenal 3-2, Sarri vince ancora

Vince ancora e per ora va bene così, anche perché un passo avanti sul piano del gioco pure c'è stato: Maurizio Sarri resta a punteggio pieno col suo Chelsea, facendo suo il derby con l'Arsenal. Finisce 3-2, l'inizio dei Blues è sfavillante, con Jorginho super nel dettare i tempi e Pedro e Morata che finalizzano le occasioni create. Ma dietro la squadra balla, Aubameyang spreca un gol clamoroso, poi verso il finale del primo tempo Mkhitaryan e Iwobi firmano la rimonta. Così nella ripresa ci vuole un gol di Alonso su assist di Eden Hazard per consentire al Chelsea di restare a punteggio pieno.



La seconda giornata di Premier League era cominciata con lo 0-0 tra Cardiff City e Newcastle: nei minuti di recupero della ripresa Etheridge, portiere del club gallese, salva il risultato parando un rigore al brasiliano Kenedy. Il programma del sabato prosegue nel segno del Tottenham, che regola 3-1 il Fulham a Wembley. Spurs avanti con Lucas Moura, poi il pareggio temporaneo di Mitrovic, prima delle reti di Trippier e Kane che chiudono il match. La squadra di Pochettino comanda la classifica a punteggio pieno insieme al sorprendente Bournemouth, che espugna l'Olympic Stadium, casa del West Ham. Gli Hammers passano in vantaggio con Arnautovic su rigore, ma viene raggiunto da Wilson e sorpassato da Cook, autore del 2-1 finale.



A Goodison Park l'Everton si impone con lo stesso risultato sul Southampton. Toffees avanti con Walcott, poi il raddoppio firmato da Richarlison, capocannoniere del campionato con 3 reti. Il gol nel secondo tempo dell'ex Liverpool, Ings, serve solo ad accorciare le distanze. Vittoria importante anche per il Leicester (2-0 al Wolverhampton): decisivi l'autogol di Doherty e la rete di Maddison.