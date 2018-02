Premier League: Il Manchester City frena, lo United accorcia

Il Manchester City si è normalizzato e del resto era impensabile che potesse proseguire al ritmo della prima parte della stagione: a Burnley, sul campo della rivelazione della Premier League (che pure è in netto calo rispetto all'inizio), la capolista non va oltre il pari che i padroni di casa ottengono nel finale dopo aver spinto tanto nella ripresa mettendo alle corde i rivali.

Un gran gol di Danilo, con un destro a giro alla Del Piero, apre le danze nel primo tempo: è la dimostrazione che Guardiola ha così tante frecce al suo arco, che persino i difensori possono tirar fuori dal cilindro magie da capogiro. Il Burnley, però, non molla e serve una gran parata di Ederson su Ben Mee per salvare il risultato.

Nella ripresa è ancora Ederson sugli scudi per una parata pazzesca sul nuovo acquisto Aaron Lennon con la palla che si stampa sul palo dopo la deviazione del portiere. Ma il pari è nell'aria e arriva grazie a Gudmundsson, bravo a finalizzare un assist di Lowton. Il City si mangia le mani per un'occasione colossale sprecata da Sterling a porta praticamente vuota, ma sa che col vantaggio che ha sulle rivali, può permettersi anche piccoli passi falsi. Il Burnley non vince dal 12 dicembre e ha fatto 5 punti nelle ultime 9 partite, ma fa festa: Guardiola si consoli, avevano fermato sul pari anche il Manchester United.

Ad approfittare del pari dei Citizens è proprio la squadra di Mourinho, che all'Old Trafford batte 2-0 l'Huddersfield, festeggia il primo gol in maglia Red Devils del neo arrivato Alexis Sanchez (che sbaglia anche un rigore) e sale a meno 13 in classifica dai rivali cittadini. Con Chelsea, Liverpool e Tottenham impegnate domani, a fare notizia nel pomeriggio è la rovinosa caduta del West Ham di Joao Mario, sconfitto 3-1 sul campo del Brighton. Nelle altre gare pareggio per 1-1 tra Leicester e Swansea, successo interno del Bournemouth sullo Stoke (2-1) e importantissima vittoria esterna in chiave salvezza del Southampton sul campo del fanalino di coda WBA (3-2 per gli ospiti con l'ex Juve Lemina ad aprire le marcature).