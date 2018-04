Premier League, Burnley-Chelsea 1-2: Conte accorcia sul Tottenham

Il Chelsea non molla. Nel recupero della 31.a giornata di Premier League i Blues vincono 2-1 in trasferta contro il Burnley e si portano a -5 dal quarto posto occupato dal Tottenham: la corsa Champions è ancora viva e la squadra di Conte ci proverà fino all'ultimo sperando in qualche altro passo falso degli Spurs (martedì Pochettino non è andato oltre l'1-1 con il Brighton).



Al Turf Moor i londinesi passano in vantaggio dopo 20': Moses mette in mezzo, Pope combina un pasticcio e fa carambolare la palla sullo sfortunato Long. Nella ripresa, dopo una clamorosa occasione fallita da Morata (destro fuori a tu per tu con il poriere avversario) i padroni di casa agguantano il pari al 64' grazie alla deviazione sottomisura di Barnes che spiazza Courtois. Cinque minuti più tardi Moses mette a segno il gol vittoria con un destro in area su assist di Emerson.