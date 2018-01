Premier League, Bournemouth-Arsenal 2-1: Wenger battuto in rimonta

Per l'Arsenal sono dolori. Nel 23.o turno di Premier League i Gunners, privi del partente Alexis Sanchez (vicino allo United) perdono 2-1 sul campo del Bournemouth e non riescono ad avvicinarsi alla zona Champions League, ancora distante 5 punti in attesa del big match tra il Liverpool quarto in classifica e la capolista Manchester City. Per i rossoneri primo storico successo in campionato contro i londinesi.



Wenger si illude al 52' con il vantaggio siglato da Bellerin che scatta sul filo del fuorigioco prima di superare Begovic di piatto. Al 70' arriva il pareggio dei padroni di casa: Cech sbaglia il tempo dell'uscita sul cross di Fraser e Wilson ne approfitta. Quattro minuti più tardi il numero 13 serve l'assist decisivo per il gol vittoria di Ibe (destro in area).