Premier League, Benitez si rialza: crisi nera per de Boer

Con l'incredibile vittoria all'ultimo respiro del Manchester City sul campo del Bournemouth, Guardiola raggiunge a sette punti la sorpresa di questo inizio di stagione in Premier League, Huddersfield, che viene fermato in casa sullo 0-0 dal Southampton di Gabbiadini, fresco di convocazione in Nazionale.

A proposito di ex Serie A, Frank de Boer sta vivendo un altro inizio di campionato da incubo dopo quello vissuto nella passata stagione con l'Inter: il Crystal Palace del tecnico olandese cade in casa 0-2 contro lo Swansea e giace tristemente in fondo alla classifica con zero punti e zero gol segnati dpo tre gionate.

Per un ex tecnico dell'Inter che piange, ce n'è uno che invece ritrova il sorriso. Rafa Benitez festeggia la prima vittoria dal suo ritorno in Premier League travolgendo 3-0 il West Ham davanti al pubblico di casa e conquistando i primi tre punti del campionato del Newcastle. Chiude il quadro del sabato pomeriggio lo 0-0 tra Watford e Brighton, in cui l'emozione più grande la regala l'ex Napoli Britos con un intervento assassino punito con l'espulsione.

Britos, fallo killer!