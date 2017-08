Premier League, Arsenal-Leicester 4-3: rimonta Gunners

Il ritorno della Premier League è scoppiettante, nell'anticipo della prima giornata del campionato inglese l'Arsenal si prende i primi tre punti stagionali: 4-3 al Leicester all'Emirates Stadium. Pronti, via e siamo già 1-1: Lacazette ci mette 120 secondi a bagnare col gol l'esordio ma al 5' Okazaki trova il pari dopo l'uscita a vuoto di Cech.



La rimonta delle Foxes si completa con il tap-in di Vardy alla mezz'ora ma i Gunners ristabiliscono la parità proprio al doppio fischio: Wellbeck ringrazia Kolasinac che riceve palla dopo una serie di rimpalli in area e serve al compagno un assist impossibile da sbagliare.



La giostra del gol non è finita e riparte al 56' con Vardy che impatta di testa il calcio d'angolo di Mahrez - in campo dall'inizio, indizio di mercato per la Roma? -, l'Arsenal non molla e in due minuti ribalta ancora una volta il match prendendosi i tre punti. Ramsey, appena entrato, batte Schmeichel all'83' poi ci pensa Giroud a firmare il poker.