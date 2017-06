Premier League: Aguero risponde all'Arsenal, Ranieri ferma il Tottenham, balzo Chelsea

Il Chelsea di Antonio Conte tiene il passo delle prime in classifica, espugna 2-0 il campo del Southampton avversario dell'Inter giovedì in Europa League e si porta a un solo punto dal terzetto di testa formato da Arsenal, Liverpool e Manchester City. Al St. Mary's Stadium la partita dei Blues si mette subito in discesa grazie al gol di Hazard dopo 6 minuti. Il raddoppio che chiude la gara, firmato dal capocannoniere della Premier Diego Costa, arriva 10 minuti dopo l'inizio della ripresa. Nell'altra gara della domenica cade ancora il West Ham, che dopo aver eliminato proprio il Chelsea dalla Coppa di Lega, si arrende 2-0 sul campo dell'Everton, che grazie ai gol di Lukaku e Barkley supera in classifica United e Watford e si porta a due lunghezze dal Tottenham terzo.

Il Manchester City torna alla vittoria dopo sei partite, risponde all'Arsenal e rimane in testa alla classifica di Premier in compagnia dei Gunners e del Liverpool con due punti di vantaggio sul Tottenham, fermato in casa sull'1-1 dal Leicester campione d'Inghilterra. Sul campo del West Brom gli uomini di Guardiola partono col piede giusto e dopo 19' sono già in vantaggio con Aguero, che raddoppia dieci minuti dopo e chiude di fatto la partita ben prima della doppietta di Gundogan che arriva nei minuti finali e sancisce il 4-0 finale. Con questa vittoria i Citizens agganciano in vetta l'Arsenal, che nel lunch match della decima giornata non sbaglia sul campo del Sunderland, sconfitto 4-1. I Gunners vanno avanti al 19' con Sanchez. Al 65' Defoe pareggia su rigore prima che si scateni Giroud. L'attaccante francese, entrato al 69', realizza una doppietta tra il 71' e il 76'. Ancora di Sanchez al 78' il sigillo finale. In vetta alla classifica anche il Liverpool di Klopp, che al termine di una partita spettacolare passa 4-2 sul campo del Crystal Palace a cui non basta la doppietta di McArthur.

Perde terreno dal terzetto di testa invece il Tottenham, che nel derby di White Hart Lane contro il Leicester va in vantaggio nel primo tempo grazie a Janssen, ma poi si fa ragguingere nella ripresa dal gol di Musa ottenendo così il terzo pareggio nelle ultime tre gare di campionato. Deludente anche il Manchester United, che non riesce a trovare continuità di risultati e si fa fermare sullo 0-0 dal Burnley ad Old Trafford (espulso Mourinho). Con questo punto la squadra dello Special One sale a quota 15 punti e viene ragguinta in classifica dal Watford di Mazzarri, che batte 1-0 l'Hull City sfruttando l'autogol di Dawson a 10' dal termine. Chiude il quadro la vittoria del Middlesbrough sul Bournemouth per 2-0 e dello Stoke City per 3-1 sullo Swansea.