Premier League: 1-1 nel big match Liverpool-Chelsea. United ok, solo pari per il Tottenham

Finisce 1-1 il big match della 13.a giornata di Premier League tra Liverpool e Chelsea. I Reds passano in vantaggio con Salah al 65': l'egiziano riceve da Oxlade-Chamberlain e di piatto destro non lascia scampo a Coutois. Per rispetto della sua ex squadra (nella stagione 2014/15) la punta non esulta. La reazione dei Blues porta i suoi frutti all'85' quando Willian, entrato due minuti prima al posto di Zappacosta, beffa Mingolet con un tiro cross. La squadra di Conte resta al terzo posto a quota 26, due lunghezze in più dell'undici di Klopp.



Vittoria di misura per il Manchester United: i Red Devils piegano il Brighton all'Old Trafford grazie alla rete di Young. Dopo un primo tempo difficile, Mourinho prova la carta Ibrahimovic: lo svedese entra al 62' e porta fortuna ai suoi che sbloccano solo quattro più minuti più tardi, il tiro dell'ala inglese viene deviato da Dunk e diventa una parabola imprendibile per Ryan. Con questi tre punti, lo United torna a cinque punti dalla vetta in attesa della partita del Manchester City.



Perde contatto dalla vetta il Tottenham, fermato sull'1-1 in casa dal West Brom che passa anche in vantaggio dopo soli 4 minuti con Rondon. Il pareggio arriva con Kane servito da Alli ma la rimonta si ferma qui: Pochettino rimane a dieci punti dalla capolista. Tre a zero del Watford a Newcastle, il Crystal Palace supera 2-1 lo Stoke e nessun gol in Swansea-Bournemouth.