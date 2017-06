Premier League, 0-0 tra Liverpool e Manchester United nel posticipo

Termina 0-0 il big match del posticipo dell'ottava giornata di Premier League tra Liverpool e Manchester United ad Anfield Road. I padroni di casa mancano l'aggancio al primo posto della classifica mentre l'undici di Mou resta attardato in graduatoria a quota 14.



A dispetto delle attese la prima frazione di gioco regala poche emozioni. A provarci di più in avvio sono i Red Devils con le conclusioni di Pogba e Ibrahimovic prima della risposta della squadra di Klopp affidata a Firmino ed Emre Can. L'equilibrio regna sovrano con numerosi scontri in mezzo al campo.



Il copione sembra cambiare nella ripresa, almeno in parte. Ibrahimovic al 53' di testa spreca una buona opportunità. Cinque minuti più tardi Emre Can costringe De Gea alla deviazione. L'estremo difensore si supera al 71' salvando sulla botta di Coutinho. Nel finale ci pensa invece Valencia a evitare guai al proprio portiere intervenendo in maniera decisiva su Firmino.