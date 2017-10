Premier: l'uragano Kane si abbatte su Klopp, manita dell'Arsenal

Nel giorno in cui Wembley celebra la grandezza di Diego Armando Maradona, il Tottenham impartisce una vera e propria lezione di calcio al Liverpool e vola al secondo posto in classifica a braccetto con lo United di Mourinho, con 20 punti dopo 9 giornate.

L'uragano Harry Kane si abbatte subito sui Reds, che dopo 4 minuti sono già sotto e dopo un quarto d'ora perdono addirittura 2-0 puniti dal gol di Son stupendamente imbeccato dall'assist dell'attaccante inglese. La squadra di Klopp in avvio non ci capisce niente e allora la scossa prova a darla Salah, che scappa sul filo del fuorigioco e accorcia le distanze. È solo un fuoco di paglia però, perchè gli Spurs ricominciano a macinare gioco e creare occasioni e nel finale del primo tempo fanno tris con Alli. La partita finisce di fatto al decimo della ripresa, quando Kane segna la doppietta personale in mischia e sale sul trono dei marcatori del campionato con 8 reti.

Una sconfitta che apre ufficialmente la crisi del Liverpool, che in campionato proprio non riesce ad ingranare. Sono soltanto 13 i punti raccolti dalla banda di Klopp nelle prime 9 giornate, il primo posto del Manchester City è già lontano 12 punti, mentre la zona Champions League è più vicina, il quarto posto di Chelsea e Arsenal dista solo 3 punti.

A proposito dei Gunners, travolgente vittoria nel derby di Goodison Park contro l'Everton. La squadra di Wenger vince 5-2 nonostante l'iniziale vantaggio dell'intramontabile Rooney. le parate del baby Pickford tengono i Toffees in gara fino al 40' (pareggio di Monreal), ma nella ripresa l'Arsenal completa la rimonta col gol di Ozil e poi, dopo l'ingenua espulsione di Gueye, dilaga con le reti di Lacazette (74’), Ramsey (90’) e Sanchez (95’).

Un successo importante per i Gunners, che come detto agganciano il Chelsea al terzo posto, una sconfitta invece pesantissima per l'Everton e per il suo tecnico Koemann, che rischia l'esonero. Il match con i Gunners ha messo definitivamente a nudo i limiti di una squadra costruita in estate per entrare nel salotto delle big e che sta invece vivendo un incubo: al momento sarebbe retrocessa condannata dalla differenza reti (-11).