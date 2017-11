Premier, l'Arsenal stende il Tottenham: il City può scappare

La legge non scritta che caratterizza tutti i derby del mondo ha colpito ancora. L'Arsenal, che arrivava dalla batosta presa dal Manchester City due settimane fa, ha battuto con un netto 2-0 il Tottenham, reduce dalla vittoria di prestigio sul Real Madrid e lanciatissimo in campionato. Un successo importante per i Gunners, che con questi tre punti agganciano momentaneamente il Chelsea in classifica, ma soprattutto per il Manchester City, che ha la possibilità di volare a più 11 sulla seconda in classifica.

Partita vivace e divertente all'Emirates, entrambe le squadre giocano su ritmi elevati e nonostante qualche passaggio sbagliato di troppo creano occasioni per essere pericolose. A metà primo tempo Cech si supera su un destro velenoso di Kane e una decina di minuti dopo l'Arsenal passa in vantaggio grazie a un perentorio colpo di testa di Mustafi. Neanche il tempo di festeggiare a dovere e i tifosi dei Gunners devono già scattare nuovamente in piedi, perchè nel finale della prima frazione Sanchez firma il raddoppio che tramortisce gli Spurs. Nella ripresa la squadra di Pochettino ci prova, ma i padroni di casa difendono con ordine e sono anche pericolosi in ripartenza. Il risultato non cambia più, all'Emirates i tifosi fanno festa e probabilmente con loro anche Pep Guardiola.