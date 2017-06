Premier, il Watford pensa a Ranieri al posto di Mazzarri

In Inghillterra insistono: Walter Mazzarri rischia di non essere confermato a fine stagione dal Watford, il motivo - più che per i risultati, il club di Pozzo è comunque decimo in Premier League - è legato ai problemi di comunicazione con giocatori, staff, dirigenza e media. In particolare, il Daily Express va oltre indicando il nome scelto per sostituire l'ex Inter e Napoli: Claudio Ranieri.



Da un italiano all'altro, quindi, con Ranieri in attesa di tornare al lavoro dopo essere stato licenziato dal Leicester lo scorso febbraio nonostante il miracolo-scudetto della scorsa stagione. L'allenatore romano, che recentemente ha visto dal vivo lo 0-4 del Watford contro il Tottenham però non vorrebbe parlare di contratto fino a quando Mazzarri sarà in carica per rispetto al collega.