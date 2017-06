Premier, il Tottenham mette pressione al Chelsea. Tris del City al Southampton

Non vuole mollare il Tottenham, che spera in un passo falso del Chelsea domani a Old Trafford contro lo United e intanto rifila un poker al Bournemoth che riporta gli Spurs a quattro punti dalla vetta quando mancano ormai solo cinque giornate al termine dalla Premier League. Tutto facile per la squadra di Pochettino, che al 20' ha già praticamente chiuso il match grazie alle reti di Dembele e Son Heung-Min e poi nella ripresa dilaga con Kane (20esimo gol in stagione, a meno 4 dal capocannoniere Lukaku) e Janssen.



Al terzo posto, a sette punti di distanza dal Tottenham, c'è il Manchester City. La formazione di Guardiola conquista un netto successo per 3-0 sul campo del Southampton. I gol arrivano tutti nella ripresa e portano la firma di Kompany al 55', Sane al 77' e Aguero all'80'. I Citizens sorpassano il Liverpool e mantengono 7 lunghezze di vantaggio sull'Everton quinto in classifica.

In attesa del big match dell'Old Trafford che potrà dire molto sul nome del futuro campione d'Inghilterra, i campioni in carica del Leicester frenano pareggiando 2-2 in casa del Crystal Palace (Huth, vardy, Cabaye e Benteke) che settimana scorsa ha umiliato l'Arsenal e salgono a 37 punti, due lunghezze dietro lo Stoke City, che regola l'Hull City di Ranocchia 3-1 grazie alle firme degli altri ex Inter Arnautovic e Shaqiri e al gol di Peter Crouch.

A proposito di "italians", può esultare Mazzarri, che grazie al gol di Capoue batte 1-0 lo Swansea e tocca quota 40 punti, e soprattutto torna a esultare Fabio Borini, che con un gol a tempo quasi scaduto ha regalato il 2-2 al suo Sunderland contro il West Ham mantenendo vive le seppur residue speranze di salvezza del club ultimo in classifica. Chiude il quadro della 33esima giornata il tris rifilato dall'Everton al Burnley che porta la squadra di Lukaku a pari merito con lo United di Mourinho.