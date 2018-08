Premier, il City si ferma contro il Wolverhampton. Tris dell'Arsenal al West Ham

La terza giornata di Premier League si apre con un risultato inatteso. Il Manchester City non va oltre l'1-1 al Molineux Stadium, campo del Wolverhampton. Nel primo tempo i campioni d'Inghilterra vengono fermati da un grande Rui Patricio, autore di due super interventi. Sempre nei primi 45' viene giustamente annullato un gol a Jimenez, ma nella ripresa i padroni di casa passano a sorpresa in vantaggio con Boly. L'arbitro Atkinson non si accorge dell'irregolarità del difensore dei Wolves, che colpisce il pallo di mano, peraltro in posizione di fuorigioco. La squadra di Guardiola riesce ad acciuffare l'1-1 con Laporte, al primo gol in Premier League. Nel finale Aguero colpisce la traversa su punizione, regalando l'ultima emozione di una partita davvero divertente.



Dopo due sconfitte (contro City e Chelsea) l'Arsenal di Emery si rilancia battendo 3-1 il West Ham all'Emirates Stadium. Gli ospiti sbloccano la gara al 25' grazie al destro di fuori di Arnautovic e vengono raggiunti 5' più tardi da Monreal (sinistro ravvicinato in seguito a una respinta di Fabianski su cross di Bellerin. Nella ripresa lo sfortunato autogol di Diop al 70' e il sigillo di Welbeck (mancino da due passi) al 92' indirizzano la sfida in favore dei Gunners.



Nelle altre gare 2-2 tra Bournemouth ed Everton (i rossoneri restano appaiati al City a quota 7) e successo del Leicester (2-1) sul campo del Southampton. Infine termina 0-0 Huddersfield-Cardiff.