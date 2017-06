Premier, il Chelsea vince il derby e vola a +10 sul Tottenham

Come vola il Chelsea di Antonio Conte. Nel Monday Night della 27esima giornata di Premier League la squadra dell'ex ct della Nazionale, messa sotto pressione dalle vittorie del weekend di Tottenham e Manchester City, supera in agilità l'ostacolo West Ham all'Olympic Stadium e allunga ancora in testa alla classifica rimandando gli Spurs a meno 10.

Titolo sempre più vicino per i Blues, che dopo aver sofferto un po' ad inizio partita sbloccano la gara a metà primo tempo grazie a un contropiede super orchestrato da Hazard e Kante e concluso dal belga con il gol dell'1-0 con cui si chiude la prima frazione. Dopo soli 5 minuti della ripresa il Chelsea chiude i conti con Diego Costa, che di coscia da due passi trasforma su azione da calcio d'angolo il 17esimo gol del suo campionato agganciando Sanchez nella classifica dei cannonieri. Forte del doppio vantaggio, la squadra di Conte gestisce il risultato, ma abbassa troppo il baricentro e rischia grosso, salvata due volte da un grande Courtois. Il gol dei padroni di casa alla fine arriva, con Lanzini, ma è troppo tardi per il West Ham: il Chelsea vince anche questo derby e continua a volare verso il titolo.