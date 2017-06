Premier: il Chelsea suona l'undicesima, rimontona Ranieri

Ancora una vittoria, ancora un clean sheet e dopo 17 giornate il Chelsea consolida la fuga in testa alla classifica di Premier. Un campionato che Antonio Conte, dopo le prevedibili difficoltà iniziali, ora sta davvero dominando trascinato da un Diego Costa in stato di grazia, arrivato con il gol vittoria di oggi a quota 13 reti.

Nello stadio del Crystal Palace i Blues scendono in campo con grande convinzione, decisi a portare a casa i tre punti per approfittare dello scontro diretto di domenica tra le inseguitrici Manchester City e Arsenal: l'avversario resiste per quasi tutta la prima frazione ma poi crolla colpito da una zuccata di Diego Costa. Nel secondo tempo il copione non cambia, il Chelsea domina e non rischia praticamente mai nulla: e sono 43 i punti dopo 17 turni.



Sorride anche Claudio Ranieri. Il Leicester torna dal campo dello Stoke City con un punto prezioso, visto che dal 28' rimane in dieci per l'espulsione di Vardy. I padroni di casa bussano due volte con Bojan (rigore) e Allen ma le Foxes non si arrendono fino ad agguantare il miracoloso 2-2 finale grazie alle reti di Ulloa e Amartey. Terza vittoria di fila per Josè Mourinho e il Manchester United, che vincono 2-0 sul campo del West Bromwich nel segno di Ibrahimovic: lo svedese segna una doppietta tra il 5' e il 56' lanciando i Red Devils al sesto posto a sei punti dalla zona Champions.



Tre vittorie casalinghe nelle altre partite: rotondo 3-0 del Middlesbrough sullo Swansea, successi di misura anche per West Ham (sull'Hull City) e Sunderland (sul Watford di Mazzarri).