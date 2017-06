Premier, il Chelsea fa festa con Lampard: Lukaku lancia l'Everton

Davanti all'ex capitano Frank Lampard, tornato a Stamford Bridge ed accolto come un eroe dal popolo Blues, il Chelsea rifila un tris allo Swansea e si lancia per l'ennesima volta in fuga in testa alla classifica. Ai gallesi, andati sotto al 20' per mano di Fabregas, non basta il gol in chiusura di primo tempo del pupillo di Conte Llorente per tenere a bada la furia della capolista, che nella ripresa chiude i conti con le reti di Pedro e Diego Costa e si lancia momentaneamente a +11 sul Manchester City, che non disputerà il derby con lo United a causa della finale di EFL Cup tra gli uomini di Mourinho ed il Southampton (rinviata infatti anche Southampton-Arsenal).

Nelle altre gare della ventiseiesima giornata importante successo casalingo per l'Everton, che batte 2-0 il fanalino di coda Sunderland (Lukaku raggiunge Sanchez in testa alla classifica dei marcatori) e si porta in zona Europa tenendo a distanza di sicurezza il Wba, che supera 2-1 in rimonta il Bournemouth. Chiudono il quadro i pareggi, entrambi per 1-1, tra Hull City e Burnley e tra Watford e West Ham, domani tocca al Tottenham, il Monday Night è Leicester-Liverpool.