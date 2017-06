Premier, gol e spettacolo all'Emirates: Guardiola, addio al titolo

Grande partita a Londra tra Arsenal e Manchester City, ma alla fine a sorridere è soprattutto Antonio Conte, che dopo il clamoroso ko interno col Crystal Palace tiene comunque i Citizens a distanza di grande sicurezza (sono 11 i punti di vantaggio). Un punto che non serve granchè a nessuno quello che le due squadre portano a casa dall'Emirates Stadium, con l'Arsenal che fallisce l'aggancio allo United fermato ieri sullo 0-0 casalingo dal Wba (per la rabbia di Mou) e il City che si vede superare al terzo posto dal Liverpool.

Ci si aspettava spettacolo e spettacolo è stato, con le due squadre ad affrontarsi a viso aperto e la gara che si sblocca subito grazie al talento di Sanè, rapido a scattare sul filo del fuorigioco prima di saltare Ospina e depositare in rete. La reazione dei Gunners arriva nel finale del primo tempo con Walcott, lesto a risolvere una mischia battendo Caballero con la punta del piede, ma per i padroni di casa non c'è neanche il tempo di festeggiare perchè un minuto più tardi Aguero riceve palla da Silva sul lato destro dell'area e fulmina il portiere con un preciso diagonale per l'1-2 su cui si chiude la prima frazione. Nella ripresa tante occasioni da una parte e dell'altra, il City non riesce a chiuderla e Mustafi, ben servito da Ozil, trova la rete del 2-2 con cui si arriverà fino al triplice fischio.