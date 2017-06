Premier: due gol in 4 gare. E il Sunderland retrocede

Qualcuno, sui social e probabilmente anche allo stadio e davanti alla tv, se l'è chiesto: "Ma la Premier non era il campionato più bello del mondo?". Di sicuro è quello che sa vendersi meglio, non necessariamente il più spettacolare: nelle 4 partite del sabato pomeriggio appena 2 gol, uno quasi alla fine, decisivo nell'emettere il primo verdettto. Lo segna King su calcio di rigore all'88', consente al Bournemouth di vincere e soprattutto condanna il Sunderland alla quarta retrocessione della sua storia. Un record eguagliato che appartiene anche a Norwich e Crystal Palace.



La sentenza per Fabio Borini e i suoi compagni arriva a quattro giornate dalla fine: i Black Cats sono ultimi a 21 punti, l'Hull City quartultimo ne ha 13 di più, irraggiungibile. L'allenatore del Sunderland è David Moyes, uno che all'Everton si era fatto un "nome", poi ha fallito al Manchester United, è stato esonerato dalla Real Sociedad e ora è retrocesso con la sua nuova squadra. Nelle altre gare del pomeriggio, vittoria di misura del Leicester (1-0, gol di Vardy) sul campo del West Bromwich, pari senza reti tra Southampton e l'Hull City di Ranocchia che si salva quando al 91' Tadic si fa parare un rigore da Jakupovic, 0-0 anche tra Stoke City e West Ham con un'occasione clamorosamente fallita da Calleri (ex "fiamma" dell'Inter ora agli Hammers).