Premier, Diego Costa stende il West Brom: Conte primo da solo

Nona vittoria consecutiva in campionato, ancora una volta senza subire gol e ancora una volta con rete decisiva di Diego Costa, che raggiunge Sanchez in cima alla classifica dei cannonieri della Premier League con 11 reti in 15 partite. Il Chelsea di Antonio Conte batte 1-0 il West Bromwich Albion a Stamford Bridge e torna solitario in vetta alla classifica con tre punti di vantaggio sull'Arsenal (che ha vinto sabato con lo Stoke 3-1). Partita tutt'altro che facile per i Blues, che faticano a trovare spazi e soprattutto nel primo tempo soffrono l'aggressività degli ospiti, per sbloccarla ci vuole la giocata del campione e a metà ripresa Diego Costa beffa McAuley, gli strappa il pallone e inventa un sinistro che s'insacca sotto l'incrocio dei pali.



Un gol pesantissimo per l'attaccante spagnolo, che lancia il Chelsea verso il titolo di campione d'inverno anche perché il Liverpool non riesce ad andare oltre il 2-2 casalingo contro il West Ham. I Reds passano subito con Lallana ma subiscono la rimonta Hammers di Payet e Antonio. Klopp nella ripresa trova il pari con Origi ma il punticino conquistato lo lascia a -6 da Conte.



Sesto risultato utile consecutivo per il Manchester United, che batte di misura il Tottenham e ritrova la vittoria dopo tre pareggi consecutivi. A Mourinho basta il gol di Mkhitaryan poco prima della mezz'ora, i Red Devils salgono al sesto posto ma ancora a -13 dalla vetta e a -6 dalla zona Champions League. Stesso risultato anche in Southampton-Middlesbrough, Boufal stende il Boro e riaggancia il gruppone con Everton e West Bromwich Albion a 20 punti.