Premier: Conte vola, il Leicester è rinato. Arsenal in caduta libera

Grazie a un gol di Cahill a cinque minuti dal termine, il Chelsea passa 2-1 sul campo dello Stoke City e Antonio Conte fa un altro passo importante verso la conquista della Premier League (Tottenham e Manchester City, che hanno una gara in meno dei Blues, sono lontani 13 punti). E' questo il piatto forte della 29esima giornata, che ha proposto però anche altri temi molto interessanti come la certificata rinascita del Leicester, che dopo l'addio di Ranieri sembra tornato quello dell'anno scorso e conquista la terza vittoria consecutiva in campionato battendo 3-2 il West Ham a domicilio (in gol Mahrez, Huth e Vardy), o come la crisi profonda in cui è caduto invece l'Arsenal di Wenger, sconfitto 3-1 sul campo del West Brom e contestato dai propri tifosi che chiedono il licenziamento del tecnico francese. Nelle altre gare Lukaku segna una doppietta nel 4-0 dell'Everton contro l'Hull City e stacca Kane in cima alla classifica dei cannonieri (21 i gol del belga), mentre il Watford di Mazzarri perde lo scontro salvezza con il Crystal Palace 1-0 e adesso rischia di farsi risucchiare nella lotta per non retrocedere. Domani in campo United e Tottenham, il big match è Manchester City-Liverpool.