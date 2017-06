Premier, Conte umilia Mourinho: il City non sa più vincere

Antonio Conte umilia Josè Mourinho e sancisce la crisi del Manchester United. Nel giorno del ritorno allo Stamford Bridge dello Special One, i Blues sfoderano una prestazione perfetta e travolgono i Red Devils 4-0 portandosi a un solo punto dal quartetto di testa formato da City, Arsenal, Liverpool e Tottenham.

La gara inizia malissimo per i Red Devils, che complice una dormita difensiva vanno subito sotto per il gol di Pedro dopo un solo minuto di gioco. Cahill raddoppia di testa prima dell'intervallo, poi il Chelsea dilaga nella ripresa. Hazard firma il tris con un preciso rasoterra di destro, poi Kanté fa poker con un altro diagonale. Terza sconfitta in campionato per il Man Utd, ora distante sei lunghezze dalla vetta.

Al fischio finale Conte, come sempre, non ha nascosto la sua gioia per la vittoria, facendo arrabbiare Mourinho. Il portoghese si è avvicinato all'italiano e gli ha sussurrato qualche parola nell'orecchio: "Non si esulta così sul 4-0, puoi farlo sull'1-0 altrimenti è un'umiliazione per noi". Conte ha cercato di rispondere, ma Mou si è allontanato in fretta verso gli spogliatoi.

City-Southampton 1-1

La replica di Conte nelle interviste del dopo gara pone l'accento sul passato da calciatore:Ho voluto chiamare lo stadio a fare un applauso alla squadra anche sul 4-0, perché la squadra lo meritava. C'è sempre grande rispetto per tutti, compreso il Manchester Utd. Non è successo assolutamente niente, ho fatto qualcosa di normale. Non sbeffeggio nessuno, me ne guardo bene".

Dopo i pareggi di Arsenal e Tottenham, il Manchester City sciupa l'occasione di allungare in testa alla classifica facendosi fermare sull'1-1 in casa dal Southampton e facendosi così raggiungere in classifica anche dal Liverpool, che è la quarta squadra al comando dopo 9 giornate di questa avvincentissima Premier League. Per la squadra di Guardiola si tratta solo del secondo punto in tre partite dopo il fantastico inizio di stagione e se si considerano anche il 3-3 di Glasgow e la batosta presa al Camp Nou in Champions League, per i Citizens si può davvero parlare di crisi.

Molto male il City nel primo tempo. Errori in impostazione dell’azione e difficoltà a fare possesso palla, i Citizens vanno sotto per un errore in retropassaggi di Stones, che lancia Redmond verso la porta per lo 0-1. L’inglese prova a riscattarsi, ma il suo gol viene annullato per fuorigioco. Nella ripresa parte molto meglio la squadra di Guardiola, che trova subito l’1-1 con Iheanacho entrato al posto di De Bruyne e poi comanda il gioco fino alla fine senza però riuscire ad abbattere il muro dei Saints. Occasione sprecata per il City.