Premier, Conte trionfa: Chelsea campione d'Inghilterra

Il re d'Inghilterra è ancora italiano: il trono lasciato scoperto da Claudio Ranieri lo occupa Antonio Conte alla sua prima esperienza all'estero. La festa arriva con due giornate di anticipo: il venerdì sera scorreranno fiumi di birra a Londra grazie alla vittoria del Chelsea sul campo del West Bromwich. Una vittoria tutt'altro che scontata anche se attesa: contro una squadra senza motivazioni di classifica, i Blues hanno faticato parecchio per portare a casa i tre punti necessari per guadagnare l'aritmetica certezza del titolo. La mossa vincente, allora, l'ha tirata fuori proprio Conte mettendo in campo Batshuayi: è entrato al 76', ha segnato all'84' il gol partita. Il Tottenham, a -10 e con tre partite da giocare, non può più raggiungere Conte.



È il quarto allenatore italiano a trionfare in Inghilterra: prima di Ranieri, ci erano riusciti già Ancelotti (col Chelsea) e Mancini (con il Manchester City): Conte, dopo un inizio difficile, ha preso il largo già prima dell'inverno e non è stato più ripreso. La svolta con il cambio di modulo e il passaggio al 3-4-3: ha rilanciato Diego Costa che sembrava finito l'anno scorso e in procinto di andare in Cina, ha rilanciato Eden Hazard e reso fondamentale un gregario come Moses. Ma il gol di Basthuayi, nel finale, è un po' il simbolo di questo Chelsea, capace di trionfare soprattutto grazie allo spirito di gruppo più che a un campione in particolare, e di portare a casa il sesto titolo nazionale della propria storia.