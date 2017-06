Capitombolo in casa per il Chelsea di Antonio Conte. A battere la formazione dell'ex ct azzurro è il Liverpool di Jurgen Klopp. Decisivi i gol nel primo tempo di Lovren e Henderson. Non basta ai padroni di casa la rete di Diego Costa nella ripresa. Grazie ai tre punti conquistati a Stamford Bridge i Reds agguantano proprio il Chelsea al secondo posto in classifica in coabitazione con l'Everton