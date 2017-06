Premier, clamoroso ko del Chelsea: Ranocchia fa sognare l'Hull

Grandissima sorpresa nella 30esima giornata di Premier League, il Chelsea capolista cade clamorosamente a Stamford Bridge contro in Crystal Palace in lotta per non retrocedere e riapre di fatto il campionato. Sembrava tutto facile per la squadra di Conte, passata in vantaggio già dopo 5' grazie a Fabregas, ma gli ospiti hanno ribaltato tutto nel giro di due minuti con Zaha e Benteke e i Blues non si sono più rialzati nonostante gli ingressi nella ripresa di Willian e Batshuayi e i 9 minuti di recupero concessi.

Un ko pesante per Conte, che vede avvicinarsi pericolosamente il Tottenham, vincitore 2-0 sul campo Burnley e ora distante 7 punti dalla vetta. Tre punti più indietro c'è invece il Liverpool, che trascinato da un super Coutinho rifila un tris all'Everton nel derby e consolida il terzo posto in attesa di Arsenal-Manchester City in programma domani. Perde invece ancora terreno rispetto alle zone alte il Manchester United di Mourinho, che non va oltre lo 0-0 ad Old Trafford contro il Wba.

In coda fondamentale vittoria firmata Andrea Ranocchia per l'Hull City, che grazie a un gol nel finale dell'ex Inter batte 2-1 il West Ham e tiene vive le proprie speranze di salvezza. Salvezza che invece sembra ormai certa per il Leicester, che dall'addio di Ranieri sa solo vincere: 2-0 casalingo firmato Ndidi e Vardy. Chiude il quadro la vittoria di misura del Watford di Mazzarri sul Sunderland, il gol decisivo è dell'ex naopletano Britos.