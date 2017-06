Premier, City-United 0-0, Manchester dimentica i gol

Difficilmente a Manchester sanno chi è Annibale Frossi, del resto l'avranno dimenticato anche molti italiani. Vallo a dire ai tifosi inglesi che un allenatore, qualche decina di anni fa, teorizzò lo 0-0 come partita perfetta: da quei due seduti in panchina con uno stipendio complessivo di quasi 40 milioni di euro probabilmente la gente si aspetta di più che 90 minuti (più recupero) senza gol. Il derby tra City e United non offre uno spettacolo da ricordare: Guardiola resta al quarto posto con un punto di vantaggio su Mourinho, entrambi rischiano di fallire clamorosamente la qualificazione alla Champions dopo un mercato milionario (come i loro ingaggi). Erano stati chiamati per raggiungere ben altri traguardi, almeno uno dei due potrebbe fallire quello minimo, anche se il Liverpool (terzo) ha una partita in più e l'Arsenal (che ne ha una in meno) è a -4 dai Red Devils.



A Mourinho, da poco privato di Ibrahimovic, tutto sommato va bene così: uscire indenne da una trasferta complicata non gli rovinerà la serata, tanto più che ad avere le occasioni migliori è stato il City, soprattutto quella al 9' con il palo colpito da Aguero. Per il resto tanta lotta, ma emozioni pochissime, fino al finale concitato: all'84' Fellaini appoggia ingenuamente la propria testa su quella di Aguero che si accascia a terra e guadagna l'espulsione dell'avversario. Così, in 11 contro 10, il City va all'attacco e al 91' va a segno con Gabriel Jesus, di pochissimo in fuorigioco. A Guardiola l'urlo resta in gola: ci sarà da soffrire fino alla fine.