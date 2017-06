Premier, City e Liverpool in Champions: addio amaro per Mazzarri

Ultimi verdetti in Premier League, che si chiude con una settimana d'anticipo rispetto alla Serie A. A fare festa sono Liverpool e Manchester City, che battono rispettivamente Middlesbrough e Watford e conquistano la qualificazione in Champions League rendendo vano il successo dell'Arsenal per 3-1 sull'Everton. La squadra di Wenger chiude al quinto posto davanti al Manchester United (2-0 firmato Harrop e Pogba al Crystal Palace), che però vincendo la finale di Stoccolma contro l'Ajax può accedere direttamente alla prossima Champions.

Festa grande a Stamford Bridge per il Chelsea campione d'Inghilterra, che strapazza il Sunderland 5-1 (doppietta di Batshuayi), e per Antonio Conte, vero e proprio idolo dei tifosi dei Blues. Finale col botto anche per il Tottenham, che chiude al secondo posto rifilando addirittura 7 gol all'Hull City del povero Ranocchia, e per il suo bomber Kane, che segna una tripletta e conquista il trono di capocannoniere con 29 reti.

A proposito di scoppole, ne prende una bella forte il Watford di Mazzarri, che viene travolto a domicilio dal Manchester City e si congeda nel peggiore dei modi (alla fine del primo tempo padroni di casa già sotto 0-4). Con questa vittoria Guardiola conquista il terzo posto e la Champions diretta, mentre il tris del Liverpool vale agli uomini di Klopp il preliminare.

Già tutto deciso in coda, dove retrocedono Sunderland, Middlesbrough e Hull City, mentre il Southampton farà il tifo per lo United a Stoccolma: con una vittoria dei Red Devils la squadra di Gabbiadini farebbe i preliminari di Europa League.