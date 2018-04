Premier, Chelsea-West Ham 1-1: Conte a -10 dalla Champions

Game over. O quasi. Per allenare in Champions League nella prossima stagione, Antonio Conte dovrà quasi certamente cambiare club, perché per il Chelsea, ormai, il quarto posto è diventato una chimera quasi irraggiungibile. Il pari col West Ham a Stamford Bridge spegne quasi definitivamente le speranze del Blues di tornare nell'Europa che conta, lasciata in questa stagione dopo l'eliminazione agli ottavi contro il Barcellona.



Chiamato a riscattare la pesantissima sconfitta di Pasqua col Tottenham e ad approfittare del mezzo passo falso del Liverpool nella giornata del ricordo di Ray Wilkins, il Chelsea non ha saputo ritrovarsi. Eppure le cose si erano messe bene per la squadra di Conte, passata in vantaggio al 36' del primo tempo con Azpilicueta, lesto a controllare il pallone dopo una torre di Morata e a depositarlo in rete da due passi.



Nella ripresa Morata si è visto annullare il secondo gol della giornata per fuorigioco, Moses ha sprecato il possibile raddoppio e poco dopo è arrivato il pari del Chicharito Hernandez, una sorta di bestia nera per il Chelsea: a Stamford Bridge è subentrato quattro volte nella sua carriera e ha sempre segnato. Conte si gioca il tutto per tutto con Giroud e Pedro, ma Marcos Alonso e lo stesso Giroud trovano in Joe Hart un ostacolo insuperabile. Così il Chelsea sprofonda a -10 da Tottenham e Liverpool (che ha una partita in più): gli restano sei partite da giocare, sembrano poche per la rimonta. Anzi, sarà più difficile conservare il quinto posto dall'assalto di un Arsenal in gran forma che nella prima partita della domenica aveva battuto 3-2 il Southampton.