Premier, Chelsea-Watford 4-2, Mourinho cade, Guardiola in fuga

Prima vera fuga in Inghilterra: il Manchester City vince la sua undicesima partita consecutiva tra campionato e coppe, la settima considerando solo la Premier League, e vola a +5 sul Manchester United che perde la sua prima partita in campionato. Guardiola si gode il ritorno di Aguero, risparmiato contro il Napoli e schierato titolare col Burnley dopo la frattura a una costola rimediata in seguito a un incidente stradale: il Kun sblocca il risultato su rigore, poi Otamendi e Sané chiudono i conti nel giro di due minuti, tra il 73' e il 75', nella ripresa, fissando il risultato sul 3-0.



Contemporaneamente i Red Devils inciampano clamorosamente sull'Huddersfield, che non vinceva in campionato dal 20 agosto: il pragmatico Mourinho stavolta paga pegno prima in contropiede (vantaggio firmato da Mooy) e poi su un lancio lungo sul quale la difesa si addormenta lasciando il 2-0 a Depoitre. Rashford accorcia solo le distanze nella ripresa.



Emozioni infinite a Stamford Bridge: Conte se l'è vista davvero brutta e forse si spiega così la sua esultanza dopo il gol del 3-2 che ha messo il Chelsea sulla strada del ribaltone. Il tecnico dei Blues abbraccia un tifoso, con l'adrenalina a mille: ha rischiato la terza sconfitta consecutiva, chiude con la vittoria scaccia-crisi che consente il sorpasso al Watford e il temporaneo ritorno in zona Champions. Pedro porta in vantaggio il Chelsea al 12', ma gli errori difensivi (ormai una costante) ribaltano la situazione: Doucouré firma il pari nel recupero del primo tempo, l'ex juventino Pereyra firma il 2-1. A quel punto la svolta: Conte fa fuori Morata e mette dentro Batshuayi ed è la mossa che cambia la partita. L'attaccante belga segna di testa il 2-2 su cross di Pedro e a 3 minuti dal termine Azpilicueta, sempre di testa, riporta avanti il Chelsea. Al 95', a gara già chiusa, arriva il 4-2 di Batshuayi.



Nelle altre partite il Newcastle di Benitez la spunta sul Crystal Palace di Hodgson e sale temporaneamente al 6° posto: finisce 1-0, decide Merino all'86'. Il Leicester, praticamente senza allenatore dopo l'esonero di Shakespeare, esce dalla crisi vincendo 2-1 sul campo dello Swansea, mentre il Bournemouth torna a respirare battendo 2-1 lo Stoke nello scontro salvezza.