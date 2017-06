Premier, Chelsea-Southampton 4-2: Conte ha le mani sul titolo

Quasi fatta per il Chelsea di Antonio Conte, che batte il Sothampton 4-2 a Stamford Bridge e vola a +7 in vetta alla classifica sul Tottenham impegnato mercoledì sera con il Crystal Palace ammazza grandi.

Dopo il successo in semifinale di FA Cup, grande inizio per i Blues, che mettono sotto Gabbiadini e compagni e al decimo sono già in vantaggio grazie al gol di Hazard, ben servito in mezzo all'area da Diego Costa. Col passare dei minuti, però, la foga dei padroni di casa si attenua: gli ospiti guadagnano campo e si rendono più volte pericolosi fino al pareggio di Romeu (ex Chelsea), che sfrutta al meglio l'assist dell'ex Napoli e torna a segnare in trasferta in Premier dopo ben 7 anni. Il pareggio toglie certezze al Chelsea, che arretra il baricentro e continua a rischiare fino all'ultimo minuto del primo tempo, quando capitran Cahill salta più in alto di tutti e la mette all'angolino di testa mandando i suoi al riposo avanti di un gol.

L'inizio della ripresa è simile all'inizio della partita, con gli ospiti feriti dal gol in chiusura di primo tempo che partono timidi e bassi e al decimo subiscono il colpo del definitivo ko firmato da Diego Costa (ottavo assist stagionale di Fabregas). Nella seconda parte del secondo tempo il Southampton ci prova, ma la difesa dei Blues regge senza troppi patemi e nel finale ancora Diego Costa trova la doppietta personale dopo un delizioso doppio scambio con Hazard e Pedro (stupendo assist di tacco), firma il poker e porta a casa tre punti fondamentali per la conquista del titolo: Tottenham lontano sette punti a cinque giornate dalla fine, il capolavoro di Conte è quasi ultimato (nonostante il gol del 4-2 arrivato a tempo scaduto a firma dell'altro ex della gara Bertrand).