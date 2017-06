Premier, Chelsea-Manchester City 2-1: Conte resta a +7 sul Tottenham

Alle 21.28, ora di Londra, Antonio Conte avrebbe potuto sentirsi virtualmente campione d'Inghilterra: in quel momento il suo Chelsea era avanti 2-1 sul Manchester City e il Tottenham perdeva sorprendentemente a Swansea 1-0. Sei minuti più tardi, dal Galles arrivavano brutte notizie per i Blues perché i gol di Alli, Son ed Eriksen ribaltavano il risultato in favore degli Spurs e tenevano aperto il campionato. Come nella scorsa stagione, l'unica squadra in grado di fermare un allenatore italiano lanciatissimo verso il titolo resta quella di Pochettino, secondo nel 2016 dietro il Leicester di Ranieri e oggi ancora secondo, a -7 dal Chelsea.



I Blues, che sono scesi in campo un quarto d'ora dopo rispetto al Tottenham, hanno dovuto stringere i denti fino alla fine per dare scacco matto a Guardiola: solo un successo avrebbe potuto ridare al City ridottissime speranze di rimonta, a -14, dopo il 2-1 di Stamford Bridge, la missione diventa di fatto impossibile. A condannare definitivamente Pep ci pensa Eden Hazard con una doppietta: il primo gol arriva su assist di Azpilicueta, il secondo (dopo il temporaneo pari di Aguero favorito da un rinvio sbagliato di Courtois) lo segna sbagliando il rigore e riprendendo la respinta di Caballero.



Nelle altre partite vincono Arsenal (3-0 al West Ham), l'Hull City di Ranocchia (4-2 al Middlesbrough), e il Southampton (3-1 al Crystal Palace), mentre il Liverpool viene fermato in casa dal Bournemouth (2-2).