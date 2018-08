Premier, Chelsea in vetta con Watford e Liverpool

Il Chelsea sbanca Newcastle e resta al comando della Premier League in compagnia di Watford, che nel pomeriggio aveva battuto 2-1 il Crystal Palace, e Liverpool. Sarri sa solo vincere in campionato: il terzo successo consecutivo è sofferto perché la squadra di Benitez ha saputo chiudere bene gli spazi e reagire bene allo svantaggio, ma alla fine meritato, considerando che il temporaneo pari era palesemente irregolare.



Ancora una volta l'uomo in più di Sarri è l'insospettabile Marcos Alonso: l'ex esterno della Fiorentina, di solito abituato a fare il quinto di centrocampo, se la cava alla grande da terzino sinistro della difesa a quattro, procurandosi il rigore del vantaggio poi trasformato da Hazard, e poi provocando l'autorete di Yedlin ccon una conclusione di destro (il piede "sbagliato"). Tra le due azioni c'era stato l'1-1 di Joselu, bravo ad anticipare di testa l'addormentato David Luiz: ma Yedlin, autore del cross, si era liberato dando una gomitata a Giroud non vista dall'arbitro. Un errore che, per fortuna di Sarri, non si è rivelato decisivo.



Come detto, in testa al campionato c'è anche la rivelazione Watford: l'ex juventino Pereyra e l'ex romanista Holebas hanno segnato i gol che hanno domato il Crystal Palace, a segno nel finale con Zaha.