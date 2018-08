Premier, Brighton-Manchester United 3-2, Mourinho k.o.

José Mourinho non ha passato una bella estate e considerando che all'autunno manca ancora un po', farà bene a preoccuparsi: il Manchester United viene sconfitto alla seconda giornata di campionato dal Brighton ed è un tonfo inatteso che mette subito una distanza tra le grandi della Premier League a punteggio pieno (Chelsea, Tottenham e Manchester City) e i Red Devils.



Finisce 3-2 ed è un flop clamoroso perché lo United subisce tre gol nel primo tempo, giocando malissimo: il primo lo segna Murray con un bel tocco d'esterno su assist di March dalla sinistra, il raddoppio è di Duffy due minuti dopo, sugli sviluppi di un corner, il terzo è di Gross che si procura e trasforma un rigore per fallo di Bailly, colpevole anche sul 2-0. Lukaku aveva temporaneamente accorciato le distanze di testa, ma è una rete inutile perché nella ripresa l'assalto non c'è e lo United è pericoloso solo una volta con Pogba, prima che lo stesso francese trasformi un penalty conquistato da Fellaini al 95', a partita finita. I dubbi che Mourinho aveva esternato nel precampionato e a fine mercato avevano una loro legittimità.