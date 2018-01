Premier, Arsenal-Chelsea 2-2: Conte raggiunto al 92'

E dire che qualcuno, su Twitter, storceva il naso alla fine del primo tempo di Arsenal-Chelsea: "Questo sarebbe lo spettacolo della Premier?". Quando Zappacosta ha colpito la traversa al 93' e un minuto prima Bellerin aveva segnato il gol del definitivo 2-2 di sicuro avrà cambiato idea. Sì, il derby di Londra è stato davvero uno show, soprattutto nella ripresa e ha finito per deludere soprattutto Conte, che avrà il grande rimpianto di tornare a casa con un punto e l'amarezza di essere di nuovo terzo, a -1 da Mourinho.



Anche nel primo tempo, in realtà, le due squadre erano andate vicino al vantaggio più di una volta: per Morata (conclusione a lato solo davanti a Cech) e Fabregas (occasione clamorosa sciupata prima dell'intervallo) le occasioni migliori dei Blues, mentre dall'altro lato un doppio palo di Sanchez, un miracolo di Courtois su Lacazette e un diagonale di poco fuori di Ozil mettevano i brividi a Conte.



Nella ripresa parte il festival del gol dopo un altro paio di prodezze di Cech (su Hazard) e Courtois (su Lacazette): al 63' sblocca Wilshere, favorito da un assist involontario di Morata, ma dopo appena 4 minuti Bellerin stende Hazard che trasforma il rigore. Il Chelsea adesso ci crede, Morata si divora un altri gol, ma a segnare ci pensa Alonso su assist di Zappacosta. Un gol targato Serie A. Ma non è tutto finito: nel recupero accade di tutto con Bellerin che pareggia al 92', Morata che un minuto dopo sbaglia un altro gol fatto e Zappacosta che sulla respinta centra la traversa.