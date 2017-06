Premier: altro poker del Man City, bene Leicester e Arsenal

Dopo il colpo del Liverpool allo Stamford Bridge nel friday night, il sabato di Premier League regala tantissime reti ed emozioni. All'Etihad il Manchester City, dopo i 4 gol segnati al Borussia Mönchengladbach in Champions, rifila un poker anche al Bournemouth (primo gol inglese di Gundogan) e vola in testa alla classifica a punteggio pieno dopo 5 giornate con 5 punti di vantaggio su Chelsea e Liverpool. Prova a tenere il passo della squadra di Guardiola l'Arsenal, che sul campo di un Hull City in dieci dal 40' fatica più del previsto ma passa 4-1 con Alexis Sanchez autore di una doppietta (l'ex Udinese ha sbagliato anche un rigore).

Torna a vincere il Leicester di Claudio Ranieri, che dopo le quattro sberle prese dal Liverpool settimana scorsa, rialza la testa rifilando un tris al Burnley e lascia le zone calde della classifica portandosi a 7 punti (doppietta per l'ex Sporting Lisbona Islam Slimani). Resta invece in zona retrocessione il West Ham di Simone Zaza (deludente e sostituito), che sul campo del Wba rimedia la quarta sconfitta stagionale andando sotto 3-0 già alla fine del primo tempo (4-2 il risultato finale). Molto bene, invece, l'Everton che vince 3-1 in rimonta contro il Middlesbrough a Goodison Park. Dopo lo svantaggio, causato da un'autorete di Stekelenburg, arrivano le reti di Barry, Coleman e Lukaku.



Gli altri risultati: Tottenham- Sunderland 1-0 (59' Kane)