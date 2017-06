Premier, 16esima: Chelsea 10 e lode, Ibra stende il Crystal Palace

Sa solo vincere il Chelsea di Antonio Conte, che nel turno infrasettimanale della 16esima giornata della Premier League batte 1-0 in trasferta il fanalino di coda Sunderland e infila il decimo successo consecutivo in campionato. Partita tutt'altro che facile per i Blues, che vanno avanti nel finale di primo tempo grazie a Fabregas, ma nella ripresa non riescono a chiudere la partita e vengono salvati al terzo minuto di recupero da una super parata di Courtois, che salva il risultato e lancia i suoi a più 6 su Arsenal (sconfitta martedì sera dall'Everton) e Liverpool, che ha invece vinto 3-0 in scioltezza sul campo del Middlesbrough (doppietta di Lallana).

Un punto dietro la coppia Liverpool-Arsenal c'è il Manchester City di Guardiola, che torna a vincere e finalmente batte un tecnico italiano. Dopo aver perso con Chelsea e Leicester, i citizens superano 2-0 il Watford di Mazzarri grazie ai gol di Zabaleta e Silva e tengono a tre punti di distanza il Tottenham, che travolge 3-0 l'Hull City (doppietta di Eriksen). Esulta anche l'altra metà di Manchester, lo United batte 2-1 il Crystal Palace a domicilio con i gol dei suoi uomini mercato: Pogba segna l'1-0 a fine primo tempo, il gol vittoria è di Ibrahimovic a tre minuti dal termine.

Nelle altre gare importante vittoria di misura sul Burnley del West Ham, che si allontana dalla zona calda della classifica, successo per 3-1 del Wba contro lo Swansea e pareggio senza reti tra Stoke e Southampton.

